Oroscopo domani 23 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione, potrebbe essere il momento di dare gli ultimi ritocchi a un’idea o un progetto. Probabilmente al riguardo avete raggiunto un traguardo importante e, in tal caso, potete apportare le modifiche finali. Chiedere un consiglio potrebbe aggiungere ulteriore brillantezza al progetto o all’idea e dare un risultato decisamente migliore.

Con la Luna in Sagittario, l’atmosfera è ultra positiva: se siete in attesa di una risposta, un documento, un’autorizzazione, questo mercoledì sembra essere proprio la giornata giusta, soprattutto per i nati in gennaio. Per quanto riguarda la terza decade, potrebbe riemergere una questione che risale a fine dicembre-primi giorni di gennaio. Se si tratta di un problema risolverete nei prossimi giorni, prima del 6 marzo.