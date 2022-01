Oroscopo domani 23 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): in sintonia con chi vi circonda

Oroscopo domani Ariete umore

In programma ci sono degli incontri: sarete felici di stare in compagnia di vecchi amici oppure ci sarà una riunione di famiglia tranquilla, senza discussioni. In entrambi i casi, sarete in sintonia con chi vi circonderà. Più in generale, per oggi è meglio evitare di insistere a voler cambiare qualcosa: è bene sapere quando risparmiare energia. Se state aspettando una risposta, ad esempio, e non arriva pazientate.

Oroscopo domani Ariete 23 gennaio amore

In coppia: fusione totale: oggi penserete le stesse cose nello stesso momento. Bel rinnovamento d’amore. Soli: conversazioni promettenti, con chi vi corteggia farete un passo avanti. La magia scatterà immediatamente. Oroscopo domani 23 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): fermi sulle vostre idee Oroscopo domani domenica 23 gennaio Leone umore

L’atmosfera odierna è movimentata: potreste avere delle discussioni animate con amici o familiari e tutti rimarrete fermi sulle vostre idee. Alla fine, non ci sarà dunque un vero scambio di opinioni. Con Mercurio in Acquario, che governa la comunicazione, circola una sorta di rigidità sia da parte vostra che degli altri. Per alcuni Leone, uno spostamento o un incontro, potrebbero essere rimandati o annullati all’ultimo momento.

Oroscopo domani domenica 23 gennaio Leone amore

In coppia: la relazione è armoniosa e insieme prenderete decisioni importanti. Ciao ciao a esitazioni e paure. Soli: un incontro scombussolerà il vostro cuore, darete il via a una relazione importante. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo domani 23 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): raccogliete i frutti dell’impegno

Oroscopo 23 gennaio Sagittario: umore

Buone notizie astrali: state finalmente per raccogliere i frutti del vostro impegno. E’ l’ultimo sprint finale prima di vincere la competizione ed essere giustamente ricompensati. Sapete bene, tuttavia, che è quando si sta per raggiungere la meta che la missione sembra più difficile da compiere. Ma state pur certi che l’incoraggiamento delle persone che vi circondano sarà d’aiuto a riportare la vittoria!

Oroscopo domani Sagittario 23 gennaio: amore

In coppia: le attività comuni vi avvicineranno e permetteranno di ignorare i disaccordi, eventualmente di ripartire da zero. Soli: gli incontri sono al centro della scena e vi divertirete. il vostro sport preferito oggi sarà flirtare!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:AMMETTERE UN ERRORE

GEMELLI:FARE DI TESTA VOSTRA

CANCRO:IL CONTROLLO SU TUTTI

VERGINE:EVITARE DI DARE UN AIUTO

BILANCIA: ESSERE COMPRENSIVI

SCORPIONE:CHIARIRE UN PROBLEMA

CAPRICORNO:UN PO’ RIGIDI

ACQUARIO: UN PUNTO DEBOLE

PESCI: IL BICCHIERE MEZZO VUOTO