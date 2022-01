Oroscopo domani 23 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario potrebbe spingervi a voler concretizzare un’idea brillante. Questo in teoria poiché nella pratica, i suggerimenti di chi vi circonda potrebbero creare confusione e rendervi esitanti. Non ascoltate, fate di testa vostra. Procedete per conto vostro, con calma, nelle ricerche e avrete delle basi migliori e più realistiche su cui poter lavorare.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 23 gennaio: amore