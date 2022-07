Oroscopo domani 23 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): credere in voi stessi

Oroscopo domani Ariete umore

Con il buon aspetto Mercurio-Giove avrete idee brillanti! Sfruttate queste vibrazioni per credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi. Con questo transito potrebbero esserci sviluppi positivi riguardo a una relazione: potrebbe nascere un’amicizia oppure darete il via a una collaborazione di lavoro: in questo secondo caso sarà un successo per entrambi.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: è un sabato speciale: la relazione sarà divertente, non vi annoierete. Oggi nel rapporto ci sarà tutto: leggerezza e profondità. Soli: c’è la possibilità che una recente conoscenza vi regali parecchie soddisfazioni. Saprete come trarne vantaggio.

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): progressi nel lavoro

Oroscopo domani Leone: umore

E’ un’ottima giornata per acquisire dei dati riguardo a un nuovo progetto su cui state lavorando. Rimboccate le maniche, concentratevi e farete grandi progressi in un lavoro importante. In ogni caso assicuratevi che ciò su cui vi impegnerete sia qualcosa che vi piace, che vi entusiasma e non solo un modo per mettere soldi in tasca. E fondamentale per mantenere il benessere psicofisico.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: cercate di riflettere su cosa vi unisce al partner e non su ciò che vi divide.

Soli: ponetevi questa domanda: incontrando la persona della vostra vita accettereste di cambiare la vostra visione dell’amore?

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vita sociale al top

Oroscopo 21 luglio Sagittario: umore

Questo fine settimana le relazioni personali saranno al centro della scena, anche la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Probabilmente avete ricevuto un invito e ne siete entusiasti. In questo momento avete voglia di avventura, con il buon aspetto Mercurio-Giove potrebbero riemergere dei ricordi associati a un viaggio e aver voglia di tornare in quel posto. Non è escluso che lo farete.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: per rompere il ghiaccio che vi separa fate leva sul senso dell’umorismo. Soli: giornata povera di incontri che scombussolano il cuore. Tenete presente che volendo tutto e subito avrete brutte sorprese.

