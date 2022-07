Oroscopo domani 23 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): coincidenze fortunate

Oroscopo domani Cancro: umore

La situazione generale è positiva, dunque cogliete questa opportunità e sfruttate al massimo le vostre energie. Concentratevi ed esaminate le settimane a venire. Dove volete trovarvi tra due mesi? Dove volete essere tra due anni? E’ il momento di fare il punto su ciò che avete e pianificare la crescita futura. Il buon aspetto Mercurio-Giove può far arrivare coincidenze fortunate e ottime possibilità.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: è una buona giornata per far passare i vostri messaggi. Troverete le parole giuste e il partner capirà le vostre richieste. Cerca solo di non esagerare.

Soli: estroversi, potreste dare il via a conversazioni interessanti e andrete oltre…

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pazienza e avrete successo

Oroscopo domani Scorpione: umore

Se volete ottenere risultati immediati penserete che non valga la pena cogliere un’opportunità che prevede tempi lunghi. Eppure facendo leva sulla pazienza, sarete utile farla vostra. Come il vino invecchiato, un’idea che richiede un’attenta cura potrebbe rivelarsi uno dei vostri migliori successi, farvi arrivare al successo.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: il buon aspetto tra Giove e Mercurio favorisce le conversazioni con il partner. È un buon momento per parlare di progetti a due.

Soli: l’aspetto di cui sopra vi rende rende più eloquente e carismatici, il che tornerà utile se avete un appuntamento. In generale è favorevole agli incontri.

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): novità positive

Oroscopo domani Pesci: umore

Se state aspettando notizie su un’opportunità, un lavoro o un’altra apertura, nel giro di breve tempo arriveranno. Anche se potrebbe esserci qualche ritardo prima che le cose siano completamente operative preparatevi per quando decolleranno. Probabilmente guadagnerete di più oppure la nuova situazione vi entusiasmerà ma in ogni caso ne sarete felici.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: troverete le parole giuste per comunicare al meglio con il partner. La voglia di confidarvi è grande e rafforza la relazione. Soli: potreste essere tentati di annullare un appuntamento ma sarebbe un peccato. Tiratevi su, il buon umore tornerà.

