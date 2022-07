Oroscopo domani 23 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): perseveranti

Oroscopo domani Toro: umore

Potrebbero esserci dei segnali che vi avvertono di potenziali blocchi ma ciò non significa che dovreste rinunciare al vostro obbiettivo di lavoro o personale. Forse dovete solo rallentare il ritmo o scegliere un nuovo percorso. Ad ogni modo, avete la perseveranza e la forza interiore per portare a termine qualsiasi compito che intraprenderete.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: i sentimenti sono esaltati. Metterete il partner su un piedistallo e lui o lei farà altrettanto.

Soli: dovete avvicinarti a una persona con valori simili ai vostri e potrebbe essere questo sabato…

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): rilassatevi!

Oroscopo domani Vergine: umore

Il periodo in cui il Sole è in Leone per la Vergine è sempre poco entusiasmante. Il luminare sosta alle spalle del vostro segno, siete spinti a chiudervi a riccio e fare paragoni con gli altri. La maggior parte delle volte, criticando voi stessi e pensando che gli altri siano migliori… Se siete in vacanza, smettete di preoccuparvi per il lavoro. Rilassatevi, pensate a divertirvi!

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: travolti entrambi da un’ondata di emozioni. Sarete un reciproco sostegno, le prove d’amore saranno numerose. Soli: stesso discorso di cui sopra, ovvero tante emozioni, ma in caso d’incontro evitate di diventare soffocanti…

Oroscopo domani 23 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): arrivano buone notizie

Oroscopo domani Capricorno: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, potrebbero arrivare buone notizie o persino avere a disposizione una somma da destinare a un progetto familiare, un viaggio con le persone care o qualche altra buona causa. Se ultimamente non vi siete presi cura di voi stessi qualcuno potrebbe regalarvi una seduta in una spa o spingervi a concedervi una pausa rilassante. Divertitevi!

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: c’è il risveglio dei sensi, sarete sensuali e teneri. Il che fa pensare a una serata bollente…

Soli: sogni una storia d’amore degna di una fiaba. Allora datevi da fare per esaudire questo desiderio.

