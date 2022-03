Oroscopo domani 23 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): i dubbi vi frenano

Oroscopo domani Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci all’apparenza mostrate grande sicurezza ma interiormente dubitate di voi stessi. Ciò potrebbe impedirvi di prendere un’iniziativa. Il transito vi dota di grande istinto e dunque dovete capire il motivo per cui non vi sentite pronti. La cosa migliore è comunque quella di aspettare: nel giro di pochi giorni avrete un’idea brillante che vi farà andare avanti.

Oroscopo domani Ariete 23 marzo amore

In coppia: la relazione scorre tranquilla, con il partner fate progetti e avete reciproche attenzioni. E’ una bella giornata, serena e costruttiva. Soli: state alla larga da storie mediocri e fate bene: oggi incontrerete una persona che sarà pronta a investire in una relazione d’amore. Oroscopo domani 23 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): valutare una proposta Oroscopo domani mercoledì 23 marzo Leone umore

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci, crea confusione in un vostro settore delle finanze. Parliamo di contratti, accordi, prestiti, vendite, ecc. se siete sul punto di firmare, assicuratevi che tutti i dettagli siano chiari. In caso contrario, rimandate. Stessa cosa se dovesse arrivare una proposta che in apparenza sembra imperdibile: fate delle ricerche perché probabilmente non lo è affatto.

Oroscopo domani mercoledì 23 marzo Leone amore

In coppia: sulla relazione non ci sono nuvole: l’amore è reciproco, i punti di vista combaciano perfettamente e date il via ai progetti in totale complicità. Soli: tanti incontri, uno più interessante dell’altro! Il che fa ben sperare nell’arrivo di una bella storia d’amore.

Oroscopo domani 23 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concentrati sulla casa

Oroscopo 23 marzo Sagittario: umore

Il lavoro oggi potrebbe non essere la vostra priorità. Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci pur svolgendo i vostri impegni professionali, sarete concentrati su altro: la casa, la famiglia, questioni riguardanti la vita privata. Anche se ciò nel lavoro può essere fonte di distrazione, il transito è comunque perfetto per riflettere su qualsiasi progetto domestico o riguardante l’eventuale ristrutturazione della casa.

Oroscopo domani Sagittario 23 marzo: amore

In coppia: voglia di cambiare qualcosa nella relazione. Proporrete al partner un viaggetto romantico! Soli: una persona vi attrae ma potrebbe non essere libera. Non avete alcuna intenzione di lanciarvi in una storia complicata. Una saggia decisione. Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: NON ASCOLTARE CHI VI CIRCONDA

GEMELLI:PARLARE DELLE VOSTRE IDEE

CANCRO:NO ALLE FANTASIE IRREALIZZABILI

VERGINE:CONVERSAZIONI POCO TRASPARENTI

BILANCIA:EVITATE DISTRAZIONI

SCORPIONE: RALLENTARE IL RITMO

CAPRICORNO:MOLTO CONVINCENTI

ACQUARIO:UNA SOMMA IMPREVISTA DI DENARO

PESCI:PIEDI PER TERRA!