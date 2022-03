Oroscopo domani 23 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Sfruttate l’energia della congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci per comunicare le vostre idee: queste vibrazioni saranno d’aiuto a farvi progredire sul posto di lavoro. Avrete inoltre il potere di ispirare chi vi circonda e dunque sarà fondamentale far sentire la vostra voce. Al contempo occhi aperti: se qualcosa vi sembra poco chiara, evitate di lasciarvi coinvolgere. Intorno a voi potrebbero circolare persone prive di scrupoli.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 23 marzo: umore

Cercate di rimanere in carreggiata! Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci oggi potrebbe essere difficile concentrarvi sugli impegni di lavoro. Sarete molto distratti: un momento darete un’occhiata alla lista delle cose da fare e un altro perdervi in un bel sogno ad occhi aperti. Con questo atteggiamento rischiate di commettere degli errori in ciò che scriverete o fraintendere ciò che leggerete. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 23 marzo: amore In coppia: se avete discusso è una buona giornata per smettere di tenere il broncio. Soprattutto se avete sbagliato. Soli: schietti, diretti e molto esigenti, rischiate di rallentare una nuova storia. Abbassate un po’ le aspettative. Oroscopo domani 23 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una somma di denaro imprevista

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 23 marzo: umore

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un’opportunità per dare un’occhiata al budget e individuare dove potreste risparmiare così da sentirvi più tranquilli. Il transito potrebbe spingere a gratificarvi, concedervi qualcosa che vi attrae irresistibilmente. Se potete permettervelo perché no?! In ogni caso dite no agli acquisti impulsivi. La buona notizia: non è escluso l’arrivo di una somma imprevista di denaro.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 23 marzo: amore

In coppia: qualche disaccordo, il partner non sarà in sintonia con le vostre idee. A parte trovare compromessi e fare concessioni, non ci sono molte soluzioni.

Soli: una storia impegnativa oggi non vi interessa, preferirete moltiplicare i flirt, le avventure e le conquiste…