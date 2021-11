Oroscopo domani 23 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Blitz dice

La differenza tra No Green Pass e No Vax? Teorizzata, esposta. Però per nulla praticata e praticamente mai vista se non nelle architetture verbali alla Cacciari. Piace molto ad un po’ di gauche alternativa e antagonista e piace moltissimo alla destra alla Meloni, ma in piazza, nelle proteste, sui social, nei comportamenti, nelle parole, nella […]