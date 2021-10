Oroscopo domani 23 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): l’intuito vi rende vincenti

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Scorpione: nelle prossime settimane sarà una fase di introspezione, sarete più perspicaci, strateghi e seguendo l’intuito sarete vincenti. Tutto ciò che intraprenderete avrà la possibilità di andare in porto poiché sarete grandi osservatori, rifletterete e poi entrerete in azione. E quando Marte entrerà in Scorpione, il 1 novembre, sarete ugualmente ben sostenuti. Oroscopo domani Ariete 23 ottobre amore

In coppia: se avete qualcosa da dire, è la giornata ideale. Troverete le parole giuste! Non è escluso, tra l’altro, che organizzerete una gita romantica. Soli: siete molto esigenti il che potrebbe far perdurare il vostro status. Allora, cercate di abbassare un po’ le aspettative. Oroscopo domani 23 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): bisogno di pace interiore

Oroscopo domani sabato 23 ottobre Leone umore

Il Sole entra in Scorpione, sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Nel periodo Bilancia, siete stati impegnati all’esterno ma nelle prossime settimane avrete voglia di rallentare il ritmo, proverete il bisogno di pace interiore e comfort. Al contempo il vostro obbiettivo sarà la sicurezza futura e migliorerete le condizioni di vita. Sentirvi interiormente forti, nutrire voi stessi e le persone care sarà una priorità.

Oroscopo domani sabato 23 ottobre Leone amore

In coppia: sospettosi, metterete in dubbio tutto ciò che dirà il partner. Attenzione a non sbagliare “nemico”… Soli: la tendenza odierna è quella di non sapere nemmeno voi cosa volete.

Oroscopo domani 23 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rigenerare le energie

Oroscopo 23 ottobre Sagittario: umore

Con il Sole in Scorpione, sosta alle spalle del vostro segno, è tempo di rimanere dietro le quinte così da riflettere in pace sulla vostra vita. Nel mese a venire, la vostra attenzione sarà concentrata sul riposo, il relax e alla rigenerazione delle energie. Nel lavoro, seguite l’intuito: in caso di dubbio o perché qualcuno vi mette i bastoni tra le ruote, ascoltate la voce interiore. Vi suggerirà cosa dire o fare e di sicuro non sbaglierete un colpo.

Oroscopo domani Sagittario 23 ottobre: amore

In coppia: grazie a un buon dialogo, la relazione trova un nuovo equilibrio, la complicità sarà totale.

Soli: non potrete fare meno di pensare che la persona che vi attrae vi abbia fatto credere fosse possibile una storia. Ne siete sicuri?

