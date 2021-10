Oroscopo domani 23 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il Sole entra in Scorpione e sosta nel vostro settore del denaro, mettere in luce le capacità, il talento, l’abilità per aumentare il reddito. Sarete spinti a fare straordinari oppure darete il via a un secondo lavoro o, ancora, potreste firmare un contratto più remunerativo. E’ un transito eccellente per chi lavora nelle vendite o ha un impiego e prende uno stipendio. In questo secondo caso è il momento ideale per chiedere un aumento.