Oroscopo domani 23 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitare di fare acquisti

Oroscopo domani Ariete umore

Probabile sarete costretti ad affrontare una conversazione un po’ complicata e farete il possibile per essere molto diplomatici. Ma ciò scatenare in seguito il desiderio di sfogare le emozioni lanciandovi negli acquisti o cambiare look. Ma con la dissonanza Venere-Urano, il concetto di “bello” potrebbe prendere una direzione inusuale, forse azzardata. Non è la giornata ideale per comprare vestiti o cambiare il taglio di capelli. In seguito potreste pentirvi della decisione.

Oroscopo domani Ariete 23 settembre amore

In coppia: non è la giornata ideale per esprimere ciò che pensate. Calma e cercate di essere meno esigenti con i partner. Soli: i passaggi odierni vi rendono inquieti, confusi, esitanti: non è un giovedì in cui incontrare l’amore.

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): divisi tra lavoro e famiglia

Oroscopo domani giovedì 23 settembre Leone umore

I passaggi astrali odierni scatenano nervosismo. Se avete delle responsabilità, potreste forse fare ciò che è più urgente ma se nel frattempo dovessero nascere dei problemi potreste non riuscire a concludere. Ad esempio, potrebbe essercene uno in famiglia, dovrete farvi in quattro per risolverlo il che comporterà confusione sul lavoro. Per fortuna, l’aiuto di una persona potrebbe rivelarsi salvifico!

Oroscopo domani giovedì 23 settembre Leone amore

In coppia: potreste svegliarvi in preda all’insicurezza. Il rimedio? Parlate con il partner di ciò che vi preoccupa. Soli: circola un po’ di pessimismo, di insoddisfazione. Confidarvi con un amico/a che vi capisce sarà positivo!

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): scegliere gli appoggi giusti

Oroscopo 23 settembre Sagittario: umore

In questo momento i pianeti invitano il vostro segno a prendere seriamente qualsiasi situazione, eventualmente a chiedere una mano per raggiungere finalmente un obbiettivo – e vorrete farlo a tutti i costi! – oppure a concretizzare un’idea. Avete bisogno di avere accanto, dunque, persone forti e determinate quanto voi, che siano in grado di appoggiarvi. Per cui è imperativo scegliere quelle giuste.

Oroscopo domani Sagittario 23 settembre: amore

In coppia: i pianeti potrebbero spingervi a un eccesso di franchezza e all’impazienza. Due atteggiamenti che il partner non gradirà. Soli: divertitevi, cercate di vivere flirt e avventure senza pensare al futuro. Non è il momento giusto…

