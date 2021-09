Oroscopo domani 23 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cambiamenti di programma



Oroscopo domani Gemelli giovedì 23 settembre 2021

Con la Luna in Toro che sosta alle spalle del vostro segno, rallentare il ritmo è una priorità. Avete bisogno di riposo, di stare per conto vostro… Tuttavia, con la dissonanza Venere-Urano potrebbe essere difficile. Sul fronte lavoro, infatti potrebbero esserci dei cambiamenti di programma e la cosa migliore è avere un atteggiamento flessibile. Evitate dunque, discussioni e cercate di esprimervi con cautela.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 23 settembre: amore

In coppia: tenerezza, romanticismo, dolci conversazioni con il partner. C’è un ritorno di fiamma e un nuovo modo di vivere la relazione. Soli: i primi giorni d’autunno risvegliano il desiderio di avere accanto una persona. Tuttavia non cederete a storie senza un futuro.

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): volontà di ferro

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 23 settembre: umore

Sole e Marte nel vostro segno in buon aspetto con Saturno: qualsiasi cosa possa accadere in casa o sul lavoro, avrete la capacità di procedere con fermezza sulla vostra strada, a prevalere su tutto sarà la razionalità. In particolare nel lavoro, la volontà di ferro nonché la determinazione vi metteranno in grado di impegnarvi con grande serietà. Il che vi renderà vincenti.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 23 settembre: amore

In coppia: più disposti ad ascoltare il partner, a capire i motivi d’insoddisfazione. Amore e desiderio vi metteranno sulla strada giusta per ritrovare l’equilibrio. Soli: potrebbe scattare un’attrazione al primo sguardo e aprirà la strada a un seguito promettente. Oroscopo domani 23 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un nuovo progetto di vita

Oroscopo domani Acquario di giovedì 23 settembre: umore

Con gli attuali passaggi astrali, come detto ieri state lasciando alle spalle il passato e puntando a un nuovo progetto di vita. E avrete modo di toccare con mano che tutto ciò che avete intrapreso vi regalerà grandi soddisfazioni! Ma non solo, siete sul punto di concretizzare qualcosa – o arriverà senza che sia necessario il vostro intervento – e in seguito raccoglierete bei frutti.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 23 settembre: amore

In coppia: i passaggi odierni mettono in luce le questioni inerenti alla relazione. E’ la giornata ideale per parlare di tutto ciò che rappresenta un problema: risolverete!

Soli: i pianeti parlano d’incontri del tutto casuali – al supermercato, mentre fate una passeggiata – ma uno in particolare sarà intrigante.

