Oroscopo domani 23 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 23 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): appagare i cinque sensi

Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Venere-Urano potreste guardare le relazioni personali o di lavoro, con occhi diversi. Potrebbero essere necessari dunque dei cambiamenti e avete in mano sufficienti elementi per capire cos’è che dovete modificare. Al contempo, l’arrivo della Luna nel vostro segno può rappresentare una spinta ad appagare i cinque sensi. Fate pure, evitando ovviamente di esagerare…

Oroscopo domani toro amore

In coppia: circolano incomprensioni e un po’ di frustrazione. Anziché rimproverare il partner riflettete sulle vostre aspettative. Quando saranno chiare, troverete una soluzione. Soli: non è giornata d’amore. Se aspettate un segnale, una telefonata o un messaggio potrebbe non arrivare.

Oroscopo domani giovedì 23 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una conversazione importante

Oroscopo domani giovedì 23 settembre Vergine umore

Con la dissonanza Venere-Urano, per quanto riguarda il lavoro potreste avere una conversazione importante, che potrebbe comportare un cambiamento rispetto a ciò che apprezzate nel lavoro. Potreste rendervi conto di aver avuto una concezione sbagliata oppure di essere stati poco efficienti. Sarà d’aiuto ad avere un prospettiva diversa su quanto volete fare nel prossimo futuro.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 23 settembre 2021

In coppia: deciderete di andare incontro al partner o farlo sarà lui/lei. Avete capito che la relazione è solida e che dovete guardare nella stessa direzione. Soli: voglia di consolidare una storia nata di recente e smettere di giocare al gatto e al topo…

Oroscopo domani giovedì 23 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): determinati e rigorosi

Oroscopo di domani giovedì 23 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

I pianeti in Bilancia – Sole, Mercurio, Marte – accentuano il desiderio di riuscita nella professione e pompano la vostra ambizione. Non esiterete dunque ad assumere qualsiasi responsabilità, persino ad accollarvene più degli altri. Ed è evidente che il boss o altri superiori di fronte a un atteggiamento così determinato, preciso e rigoroso non avranno nulla da ridire, potranno solo considerare perfetto il vostro lavoro.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 23 settembre

In coppia: avete bisogno di passione ma oggi avete la sensazione che con il partner sia un po’ svanita. Cercate il modo per riaccenderla!

Soli: potreste provare tristezza, essere un po’ delusi dal comportamento di una persona che vi attrae e che vi corteggia…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: EVITARE DI FARE ACQUISTI

GEMELLI: CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA

CANCRO: IL CONSIGLIO DI UN COLLEGA

LEONE: DIVISI TRA LAVORO E FAMIGLIA

BILANCIA:VOLONTA’ DI FERRO

SCORPIONE:QUALCHE SCOSSONE NELLE RELAZIONI

SAGITTARIO: SCEGLIERE GLI APPOGGI GIUSTI

ACQUARIO:UN NUOVO PROGETTO DI VITA

PESCI:E’ TEMPO DI PROGREDIRE