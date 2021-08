Oroscopo domani 24 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto distratti

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, oggi vi è difficile vedere chiaramente le situazioni di lavoro, concentrarvi sulla realtà. Con i colleghi, inoltre, potrebbero esserci dei problemi di comunicazione. La vostra intenzione sarebbe quella di portare a termine gli impegni ma la mente potrebbe vagare, sognerete ad occhi aperti, vi distrarrete e distoglierete l’attenzione da questioni importanti. Potrebbe accadere soprattutto quando il lavoro vi sembrerà un po’ noioso se non ripetitivo. Per rimanere produttivi, scrivete una lista di cose da fare che vi consenta di concedervi piccole pause.

Oroscopo domani Ariete 24 agosto amore

In coppia: avrete difficoltà a esprimere le emozioni al partner, vorreste che le capisca senza parlare. Attenzione rischiate di scatenare malintesi. Soli: è un po’ lo stesso discorso di cui sopra: non potete sperare che gli altri capiscano cosa frulla nella vostra mente.

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio alle spese

Oroscopo domani martedì 24 Leone umore

Attenzione a come spendete il denaro: oggi potreste fare un acquisto e successivamente accorgervi che non è soddisfacente. La dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe spingervi a largheggiare nelle spese e, forse, per compensare una mancanza. Occhio al budget. Su un altro piano, fate in modo di impegnare al meglio le energie. Potreste premere l’acceleratore, ad esempio, per rispettare una scadenza o soddisfare le vostre aspettative. Tenete presente che entro la fine della settimana, sarete esausti. Perché vi sentite obbligati ad agire in questo modo?

Oroscopo domani martedì 24 Leone amore

In coppia: volete più complicità con il partner e sarete dunque meno critici. Atteggiamento che vi ripagherà ampiamente. Soli: se una persona vi attrae da un po’, oggi potrete finalmente porre la domanda che desiderate fare da tempo…

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): chiarire i malintesi

Oroscopo 24 agosto Sagittario: umore

La dissonanza Mercurio-Nettuno punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Di recente potreste aver focalizzato l’attenzione sul lavoro, la vostra intenzione è quella di progredire nella carriera. Il che, probabilmente, vi ha un po’ allontanato dai familiari. E’ il momento di tornare all'”ovile”, ritrovare un equilibrio con le persone care, all’occorrenza avere delle conversazioni mirate ad allentare le tensioni, a chiarire i malintesi. Oltretutto, saranno le persone a cui volete bene le prime a supportarvi nel percorso verso il successo.

Oroscopo domani Sagittario 24 agosto: amore

In coppia: le emozioni sono altalenanti e il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Per timore di sbagliare, non dirà una parola. Evitate di giudicare. Soli: non saprete bene come interpretare l’atteggiamento di una persona che vi corteggia e metterete tutto in discussione.

