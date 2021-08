Oroscopo domani 24 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): riflettere prima di parlare



Oroscopo domani Gemelli martedì 24 agosto 2021

Le opportunità nella vita sociale sono sempre presenti eppure siete inquieti, confusi, forse provate incertezza per quanto riguarda il lavoro e ciò influenzare le vostre decisioni. Siete in grado di ritrovare un equilibrio emotivo? In questo modo avrete più energie, sarete più concentrati e dedicherete attenzione a questioni importanti. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, prima di parlare meglio riflettere: ciò che direte potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato. Se avete infine bisogno di un consiglio per una questione di tipo pratico, chiedete solo a persone di cui vi fidate a occhi chiusi.

Oroscopo domani Gemelli di martedì 24 agosto: amore

In coppia: evitate che l’emotività, la sensibilità prendano il sopravvento. L’atteggiamento che avete chiedendo qualcosa al partner potrebbe scatenare incomprensioni. Soli: vietato piangervi addosso, pensare di non essere affascinanti. Rilassatevi e pensate alle cose positive che vi piacerebbe vivere!

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): giornata un po’ caotica

Oroscopo domani Bilancia di martedì 24 agosto: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, anche per il vostro segno potrebbe essere difficile distinguere tra fantasia e realtà, rischiate di voler credere a cose che non esistono. Il quotidiano oggi sarà un po’ caotico. E ciò anche nel settore del lavoro, dove sarete sicuramente poco concentrati. Inoltre, anziché perdere tempo in inutili battibecchi con i colleghi o dire la vostra su questioni che non vi riguardano, fate appello alla discrezione, cercate di riflettere in silenzio. Sarete sicuramente più produttivi, cosa che inoltre desiderate.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 24 agosto: amore

In coppia: emozioni forti, oggi desiderate la presenza del partner più di ogni altra cosa. Cercate di non essere soffocanti, lasciatelo/a respirare! Soli: potreste avvertire la mancanza d’affetto, il peso della solitudine ma facendo un piccolo sforzo potreste incontrare chi colmerà il vuoto.

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): modificare contratti e accordi

Oroscopo domani Acquario di martedì 24 agosto: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno che scatena confusione, state alla larga da chi semina dubbi e vi impedisce di agire, tenta di mettere i bastoni tra le ruote. Occhi aperti e in qualsiasi circostanza vigilate. Il transito potrebbe far arrivare, inoltre, delle spese impreviste oppure, più semplicemente, essere voi a provare incertezza rispetto alle entrate di denaro. Potrebbe trasformarsi in un chiodo fisso e rendervi meno produttivi. E’ arrivato il momento di pensare a come poter modificare contratti e accordi, relazioni d’affari, a beneficio delle vostre finanze.

Oroscopo domani Acquario di martedì 24 agosto: amore

In coppia: non è una giornata romantica: nei confronti del partner siete rigidi, la critica è sempre in agguato!

Soli: una persona potrebbe corteggiarvi ma a voi non farà né caldo né freddo. Anzi, diciamo che farete di tutto per evitare qualsiasi tipo di conversazione.

