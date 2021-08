Oroscopo domani 24 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani martedì 24 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): valutare i pro e i contro



Oroscopo domani Toro umore

Il buon aspetto Venere-Saturno mette in risalto il quotidiano lavorativo, i risultati e il percorso professionale. Le vibrazioni del transito sono ideali per impegnarvi in un progetto a lungo termine. Se dovessero farvi una proposta, arrivare un’offerta, chiedetevi se vale il tempo, denaro ed energia. Valutate i pro e i contro della proposta. Probabilmente potrebbe valerne la pena anche se ci sarà un prezzo da pagare. Impegnatevi solo se sapete che quest’ultimo sarà utile a raggiungere un obbiettivo o un risultato lavorativo futuro.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: il partner vi ricoprirà di attenzioni e voi ricambierete con la massima tenerezza. E’ una giornata rassicurante per entrambi. Soli: l’atmosfera parla d’amore! Potreste rivedere una persona del passato, qualcuno che non avete mai dimenticato…

Oroscopo domani martedì 24 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un po’ confusi ed esitanti

Oroscopo domani martedì 24 agosto Vergine umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno la vostra percezione della realtà potrebbe essere alterata. Sarete un po’ confusi, esitanti, eccessivamente idealisti oppure con idee poco chiare riguardo alle relazioni. Nel lavoro, potrebbero nascere dei problemi con un collega, scoprire che vi ha mentito. Qualunque sia il motivo della discussione cercate di stabilire un dialogo disteso. Più in generale, chi vi circonda oggi vi sembrerà insensibile, indifferente o estremamente vago. Probabilmente in parte non sbaglierete e dunque sarà inutile cercare di ottenere risposte precise.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 24 agosto 2021

In coppia: potete parlare di ciò che non va nella relazione ma non dimenticate di sottolineare i lati positivi. Ne avete bisogno sia voi che il partner. Soli: se capite che una persona non è affidabile a voi scegliere se chiudere o continuare, a vostro rischio e pericolo, a frequentarla.

Oroscopo domani martedì 24 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non mettetevi sotto pressione

Oroscopo di domani martedì 24 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Le energie odierne non sono al top. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno anziché di impegnarvi a tutti i costi, cercate di rimanere in un ambiente tranquillo e rilassato che non richieda grandi azioni. Concedetevi una pausa, concentrate l’attenzione su questioni poco impegnative. In caso contrario, nel giro di qualche giorno le batterie saranno scariche. Leggete dunque un buon libro o guardate un film che vi trasporteranno in un’altra dimensione. La breve pausa, permetterà di far brillare nuovamente i neuroni e avere le idee chiare.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 24 agosto

In coppia: vorrete delle risposte dal partner ma è difficile che oggi arriveranno. E voi insisterete ma siete sicuri sia l’atteggiamento migliore?

Soli: un po’ pessimisti, oggi penserete che nella vita affettiva non accadrà mai niente. Tiratevi su! In vista ci sono nuovi incontri.

