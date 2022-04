Oroscopo domani 24 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): bisogno di tranquillità

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una domenica in cui avrete bisogno di un po’ di tranquillità e solitudine, dunque non dovrete sentirvi in colpa se annullerete qualche incontro con gli amici o i parenti. Sfruttate la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci per fare una passeggiata nel verde, concedetevi un momento di totale relax per ritrovare l’equilibrio e scacciare un po’ di pessimismo che forse avete pensando al futuro.

Oroscopo domani Ariete 24 aprile amore

In coppia: a voi piacerebbe se il partner vi chiedesse di non frequentare più un amico? Probabilmente no. Chiedetevi perché rappresenti una minaccia per la relazione. Soli: non avete nulla da perdere dicendo a chi vi attrae cosa provate. Allora, è il momento di agire! Oroscopo domani 24 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ottenere ciò che desiderate Oroscopo domani domenica 24 aprile Leone umore

Se desiderate qualcosa, i passaggi odierni al vostro segno consigliano di essere sinceri e ammettere il bisogno. Potrebbero esserci delle ragioni per cui potreste essere riluttanti, soprattutto se pensate che sia fuori dalla vostra portata o addirittura non lo meritiate. Entrambe le cose non sono vere: siete invece autorizzati a ottenere ciò che desiderate e ammetterlo è il primo passo per riuscire. Oroscopo domani domenica 24 aprile Leone umore

In coppia: cercate di concentrarvi sulla relazione che avete pazientemente costruito. Evitate di rivangare il passato. Soli: potreste incontrare un/a ex e provare un po’ di rancore. Date una possibilità di riscattarsi, ne varrà la pena.

Oroscopo domani 24 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tenere a freno la lingua

Oroscopo 24 aprile Sagittario: umore

Con i passaggi odierni potrebbe essere difficile tenere a freno la lingua con le persone care. Anche se chi vi circonda è motivo di irritazione, ha un comportamento che vi fa innervosire, evitate di essere eccessivamente critici. Anche se penserete di dire cose poco rilevanti, tenete presente che amici o familiari oggi sono più sensibili del solito e le vostre parole potrebbero ferirle più di quanto possiate immaginare.

Oroscopo domani Sagittario 24 aprile: amore

In coppia: cercate di affrontare le divergenze di opinione con umorismo. Circolerà leggerezza ed eviterete conflitti. Soli: se state cercando qualcosa di entusiasmante sui social media la troverete. Stringerete nuovi contatti!

