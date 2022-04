Oroscopo domani 24 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

I passaggi astrali odierni al vostro segno vi spingono a porvi tante domande sulla vostra situazione ma anziché stressarvi per voler prendere decisioni importanti o entrare in azione, prima di prendere qualsiasi iniziativa, forse dovreste fare un passo indietro così da recuperare la lucidità. Stare per contro vostro può essere utile a sviluppare nuove prospettive: oggi, dunque, staccate la spina.

Soli: se siete all’inizio di una storia non fate promesse che non potrete mantenere.

Essere flessibili è la sfida di questa domenica: la voglia sarà quella di ribellarvi, contestare le motivazioni e le azioni di chi vi circonda ma senza che vi siano particolari ragioni. Siete irritabili ma anziché discutere su piccole cose cercate il modo di rilasciare la tensione anche se ciò dovesse significare di trascorrere la giornata per conto vostro. Oroscopo domani Bilancia di domenica 24 aprile: amore In coppia: come detto, siete ribelli e il partner metterà in discussione alcune vostre decisioni. Calma. Soli: non avrete voglia di uscire con gli amici per fare incontri romantici. Giornata casalinga! Oroscopo domani 24 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): discussioni in casa

Oroscopo domani Acquario di domenica 24 aprile: umore

E’ una domenica pesantuccia, in casa potrebbero esserci discussioni o circolare delle tensioni. Evitate di esplodere se pensate che un familiare vi manchi di rispetto o comunque si comporta in modo per voi sbagliato. La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe peggiorare la situazione rendendo accesa qualsiasi conversazione. La cosa migliore è impegnarvi in una attività che vi permetta di canalizzare le energie.

Oroscopo domani Acquario di domenica 24 aprile: amore

In coppia: la domenica non è serena: a causa di un malinteso potrebbero nascere delle discussioni.

Soli: i passaggi odierni non vi dotano di buonumore, non avete voglia di uscire con gli amici. Una rottura recente probabilmente vi rende malinconici.