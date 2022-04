Oroscopo domani 24 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La situazione astrale odierna non è il top ma non solo per voi, anche per gli altri segni. Pensate al futuro e non vi sembra affatto radioso anzi, al contrario vi preoccupa parecchio. Occhio all’immaginazione: potrebbe farvi vedere la situazione peggiore di quanto non sia in realtà. Al contempo, evitate di arrabbiarvi per la mancanza di organizzazione degli amici e familiari.