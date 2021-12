Oroscopo domani 24 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): investire con saggezza tempo e denaro

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Saturno-Urano è una giornata in cui fare attenzione agli inviti che accetterete. Potrebbero essere molto diversi da ciò che sembrano in apparenza. Rischiate di partecipare a una festa e spendere un occhio della testa, forse per fare bella figura. Investite dunque il tempo e il denaro con saggezza! La buona notizia: nel lavoro avete l’opportunità di fare grandi passi avanti.

Oroscopo domani Ariete 24 dicembre amore

In coppia: serata speciale, giocherellona e fantasiosa, con la Luna pronta a regalare piaceri a tutto campo. Soli: uscite e festeggiate, avrete persone che vi seguiranno e una in particolare finirà la notte tra le vostre braccia! Oroscopo domani 24 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mettere da parte l’ego Oroscopo domani venerdì 24 dicembre Leone umore

Davanti a voi ci sono delle opportunità di nuove collaborazioni che porteranno al successo! Con la dissonanza Saturno-Urano, in ogni caso per raggiungerlo dovrete lavorare in squadra, il che significa lasciare che un’altra persona prenda il comando. Mettete da parte l’ego. E’ più in generale un periodo in cui non potete ottenere il successo da soli, dunque se volete avere supporto coltivate buoni rapporti con chi vi circonda.

Oroscopo domani venerdì 24 dicembre Leone amore

In coppia: avete splendide idee per migliorare la vostra relazione e il partner sarà inoltre conquistato dal vostro atteggiamento generoso. Atmosfera eccellente per guardare insieme più lontano, più in alto ma nella giusta direzione! Soli: conquistate senza difficoltà: raccogliete dunque questi bei frutti dell’amore e date il via a una relazione piena di fascino ed energia.

Oroscopo domani 24 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non prendete troppi impegni

Oroscopo 24 dicembre Sagittario: umore

Avete tante e grandi idee ma con la dissonanza Saturno-Urano potrebbe essere difficile metterle in pratica. Pazientate. E’ pur vero che se lavorate in proprio i risultati saranno positivi, tutto lascia pensare che presto ci sarà una crescita ancora più rapida. Per quanto riguarda oggi, cercate inoltre di non appesantire la giornata con troppi impegni: potreste non essere in grado di rispettarli.

Oroscopo domani Sagittario 24 dicembre: amore

In coppia: il partner è al centro dei vostri pensieri pensieri più belli. Perché tacere l’amore che provate?

Soli: il vostro carisma è irresistibile, fa arrivare nuovi incontri. Sorridete, siete amati!

