Oroscopo domani 24 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La dissonanza Saturno-Urano potrebbe scatenare delle tensioni interiori. Se avete resistito a lanciarvi in qualcosa di importante, fare uno scatto in avanti potrebbe fare miracoli. E il risultato sarà un enorme sollievo. Nei prossimi giorni riuscirete a risolvere problemi che vanno avanti da tempo. Le conversazioni potrebbero forse essere accese ma portandole avanti con attenzione, il risultato sarà molto gratificante.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 24 dicembre: umore

Con Marte in Sagittario avete il permesso di infrangere le regole. Cogliete l’occasione per uscire dalla vostra zona di comfort, fare qualcosa di diverso e divertirvi. Nel vostro territorio oggi circola parecchia allegria e avete voglia di spendere. E se anche questa prodigalità dovesse portare un po’ di squilibrio nel budget, tenete presente che con l’arrivo del nuovo anno sistemerete tutto! Oroscopo domani Bilancia di venerdì 24 dicembre: amore

In coppia: il partner vi guarderà con occhi ancor più innamorati. Ed è inoltre la serata perfetta per godere della compagnia dei vostri cari, amici compresi. Soli: audaci e ben determinati a conquistare! Vi lancerete in una dolce conversazione e l’altro/a sentirà battere forte il cuore. Oroscopo domani 24 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un cambiamento positivo

Oroscopo domani Acquario di venerdì 24 dicembre: umore

Nell’aria c’è un cambiamento positivo, sembra probabile che accada qualcosa che speravate. Potrebbe esserci un ultimo ostacolo da abbattere e, per farlo, dovrete superare alcune barriere che vi siete autoimposti. Fatelo perché il risultato sarà d’oro! In serata rilassatevi in compagnia delle persone care anche se al vostro segno non piacciono particolarmente le festività e le loro tradizioni.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 24 dicembre: amore

In coppia: evitate di ingigantire dettagli poco importanti, non dovete rovinare una serata di pace e armonia.

Soli: un’attrazione è possibile, i pianeti favoriscono le relazioni romantiche ma solo se avrete intenzioni sincere. Il cielo astrale dà ma se il gioco è sleale può riprendere.