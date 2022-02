Oroscopo domani 24 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): più belle energie e ottimismo

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un giovedì in cui avete belle energie e siete ottimisti riguardo al percorso da seguire. Se di recente avete fatto dei sogni a occhi aperti oggi sentirete che sono a portata di mano e vi impegnerete. Il buon aspetto Luna-Saturno vi aiuterà a procedere e sarete soddisfatti di ogni passo che farete. In questo momento dovete condividere le vostre idee poiché potrebbero portare a grandi opportunità.

Oroscopo domani Ariete 24 febbraio amore

In coppia: con il partner c’è complicità e tenerezza, vi capite con un solo sguardo. Soli: gli aspetti odierni sono favorevoli agli incontri, alle conversazioni romantiche. Oroscopo domani 24 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ignorare chi vi scoraggia Oroscopo domani giovedì 24 febbraio Leone umore

Chi vi circonda, persone care comprese, potrebbe tentare di scoraggiarvi riguardo a qualcosa che intendete intraprendere, forse perché preoccupati per il risultato. Se a voi sembra giusto e il desiderio è forte, ignorateli e andate avanti. Con Venere e Marte in buon aspetto con Nettuno l’impulso di raggiungere un obbiettivo prenderà il sopravvento. Più sarà potente e tanto più vi impegnerete!

Oroscopo domani giovedì 24 febbraio Leone amore

In coppia: se volete mantenere un’atmosfera serena, prima di parlare riflettete. Potreste inoltre non essere pronti a parlare con calma di argomenti delicati. In questo caso, rimandate. Soli: molto intraprendenti, pronti a osare e dichiarare ciò che provate. Ma non siamo sicuri che sia la giornata giusta…

Oroscopo domani 24 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pensare positivo!

Oroscopo 24 febbraio Sagittario: umore

Con la dissonanza Mercurio-Urano è un giovedì in cui potrebbe esserci qualche intoppo, le cose non andare come da voi previsto. A causa di alcuni imprevisti potreste sentirvi un po’ frustrati dunque la cosa migliore è quella di seguire la corrente. Al contempo il buon aspetto Luna-Saturno, vi permetterà di gestire tutto: sviluppate il pensiero positivo e non abbiate paura di fare le cose a modo vostro.

Oroscopo domani Sagittario 24 febbraio: amore

In coppia: c’è il risveglio dei sensi, potreste essere elettrizzati o un po’ delusi. Dipenderà dallo stato d’animo del partner.

Soli: un eccesso di emozioni potrebbe farvi scambiare lucciole per lanterne. Siate dunque vigili e valutate realisticamente le persone.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: UNA COSTANZA ECCEZIONALE

GEMELLI:CONCEDERVI UNA PAUSA

CANCRO:UNA CONVERSAZIONE COMPLICATA

VERGINE:AVANTI PER LA VOSTRA STRADA

BILANCIA:RIMBOCCARE LE MANICHE

SCORPIONE: ELOGIATI PER LA SINCERITA’

CAPRICORNO:DIFFICOLTA’ A CONCENTRARVI

ACQUARIO:RIFLETTERE PRIMA DI PARLARE

PESCI:NO AI SOGNI UTOPICI