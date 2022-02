Oroscopo domani 24 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

È una giornata in cui rimboccare le maniche e inoltre riprendere in mano questioni che avete rimandato. Potreste non aver voglia ma impegnarvi parecchio darà i suoi frutti. In caso contrario, gli eventi potrebbero costringervi a dare il via e vi sentirete ancora di più sotto pressione. E’ un giovedì, inoltre, in cui siete invitati a perdonare e dimenticare. Nessuno è perfetto e la vostra bontà sarà apprezzata.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 24 febbraio: amore

In coppia: tenete conto delle esigenze del partner e delle vostre. Ciascuno si sente libero e supportato. Attenzione a non perdere la spontaneità e la sincerità.

Soli: non correte troppo. Se una persona vi corteggia, procedete passo dopo passo.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riflettere prima di parlare