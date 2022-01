Oroscopo domani 24 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): Marte vi rende ambiziosi

Oroscopo domani Ariete umore

Marte, vostro pianeta governatore, per circa sei settimane sosterà in Capricorno, nel vostro settore degli obiettivi e ambizioni. La sua presenza accende un maggiore desiderio di ottenere dei riconoscimenti per i vostri risultati e fare progressi riguardo alle ambizioni che volete concretizzazione. Qualunque cosa inizierete non mollerete. E saprete chi contattare per assicurarvi i progressi futuri.

Oroscopo domani Ariete 24 gennaio amore

In coppia: con il partner siete felici, vedete solo le sue qualità e questo atteggiamento positivo ti regala bellissime conversazioni e tante coccole. Soli: giornata in cui potreste dare il via a una storia basata sul reciproco desiderio di vivere una relazione duratura. Oroscopo domani 24 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una posizione di prestigio Oroscopo domani lunedì 24 gennaio Leone umore

Marte in Capricorno per sei settimane sosta nel vostro settore del lavoro. Avrete energie da vendere e le impegnerete per potenziare il vostro lavoro e far riconoscere le vostre capacità. Se puntate a una posizione più alta, di maggiore prestigio è probabile che riusciate a ottenerla, soprattutto nel periodo aprile-maggio, quando Giove in Ariete inizierà con il vostro segno un aspetto armonioso.

Oroscopo domani lunedì 24 gennaio Leone amore

In coppia: con il partner vedete il lato positivo della vita e imboccate una nuova direzione in linea con le vostre aspirazioni e i vostri progetti. Soli: negli affari di cuore è una giornata fortunata, potrebbe esserci l’incontro del destino!

Oroscopo domani 24 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): aperti alle nuove opportunità

Oroscopo 24 gennaio Sagittario: umore

Marte esce dal vostro segno ed entra il Capricorno, nel vostro settore delle finanze. E’ il momento giusto per reclamare una somma che vi è dovuta. Fatelo ora, subito, non rimandate perché non avete tempo oppure aspettate che ve la mandino. Al contempo se avrete intenzione di aumentare le entrate sarete aperti alle nuove opportunità, ad esempio darete il via a un secondo lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 24 gennaio: amore

In coppia: forte desiderio di stare in compagnia del partner, trascorrere dei momenti romantici. Soli: starete alla larga da storie impegnative ma al contempo sarete più disponibili e più aperti agli incontri.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:UN’ESPERIENZA INEDITA

GEMELLI:INIZIATIVE PER GUADAGNARE DI PIU’

CANCRO:OCCHIO AI CONFLITTI

VERGINE:DIMOSTRARE QUANTO VALETE

BILANCIA: DOVETE IMPORVI!

SCORPIONE:CONVERSAZIONI ACCESE

CAPRICORNO:VINCERE LE BATTAGLIE

ACQUARIO:ELABORARE DEI PIANI

PESCI:CONCRETIZZARE DEI PROGETTI