Oroscopo domani 24 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): pensate a rilassarvi

Oroscopo domani Cancro: umore

E’ una domenica in cui non dovete temere di stabilire sani confini con le persone care. Anche se può sembrare imbarazzante tracciare delle linee dove necessario, alla fine sarete contenti di aver ritagliato lo spazio di cui avete bisogno. Con la dissonanza Venere-Giove evitate di entrare in ansia pensando alla settimana lavorativa che vi aspetta. Pensate a rilassarvi!

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: il partner risveglia i sensi e vi piacerà giocare al gatto e topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che la persona che vi attrae sia di passaggio. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una vera storia d’amore.

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dimostrare che siete i migliori

Oroscopo domani Scorpione: umore

La vostra creatività è al top ed è il momento di mostrarla in modo concreto, così da migliorare la reputazione. Sia che abbiate intenzione di impressionare favorevolmente il boss o superiore o facciate qualcosa che scatenerà stupore, ce la farete! Con il Sole in Leone è una fase in cui dovete impegnarvi al massimo così da dimostrare che siete i migliori.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: non volete toccare determinati argomenti ed evitate domande scomode. Eppure parlare con il partner sarebbe la soluzione migliore. Soli: siete sospettosi, poco disponibili, il che non facilita certamente le conquiste.

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio alle spese

Oroscopo domani Pesci: umore

Con la dissonanza Venere-Giove, la tendenza odierna è quella di esagerare sul fronte finanze. Aprirete il portafoglio con grande facilità e rischiate di spendere più di quanto avreste voluto. Cercate dei modi per divertirvi, per sbizzarrirvi o gratificarvi senza spendere un occhio della testa, mandare all’aria il budget, soprattutto se avete intenzione di lanciarvi nello shopping.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: la dissonanza Venere/Giove vi spinge come detto a esagerare: occhio a non soffocare la dolce metà e metterlo/a su un piedistallo poiché come tutti ha dei difetti. Siate obbiettivi.

Soli: il discorso di cui sopra riguarda anche voi. Per oggi, sul fronte amore, non aspettatevi troppo…

