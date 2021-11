Oroscopo domani 24 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

L’entrata di Mercurio in Sagittario può far arrivare una buona notizia o un incontro positivo di lavoro o personale. Non è esclusa una proposta interessante sul piano professionale o delle amicizie. In ogni caso sarete molto soddisfatti. E’ un periodo in cui sono favoriti spostamenti e incontri. Con questo passaggio non avrete timore di condividere la vostra opinione o di prendere una decisione. Dite dunque addio all’esitazione!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 24 novembre: amore