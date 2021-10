Oroscopo domani 24 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): le amicizie al centro della scena

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Gemelli in buon aspetto con Mercurio, avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort e fare qualcosa di inedito. La Luna punta i riflettori anche sul vostro settore della comunicazione: le amicizie sono al centro della scena! Se con un amico/a in particolare c’è stato un malinteso, un dissidio, potrebbe protrarsi a lungo. Tenete alla relazione? Allora è arrivato il momento di fare una telefonata! Oroscopo domani Ariete 24 ottobre amore

In coppia: addio vecchie abitudini e ciao alle novità: la relazione sta entrando in una fase nuova. E, non ultimo, lascerete alle spalle rancori inutili! Soli: determinati a liberarvi di vecchi complessi, ora siete convinti di piacere e soprattutto di poter fare il primo passo se una persona vi attrae. Oroscopo domani 24 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): perdonare e dimenticare

Oroscopo domani domenica 24 ottobre Leone umore

La dissonanza Luna-Venere, al vostro segno parla di cooperazione, collaborazione. Se avete litigato con una persona oggi e domani avete la possibilità di perdonare e dimenticare. Ed è possibile che sarete disposti a lasciare alle spalle quanto è accaduto. In generale, è un’ottima domenica per uscire con gli amici o rafforzare le relazioni contattandoli comodamente da casa!

Oroscopo domani domenica 24 ottobre Leone amore

In coppia: il partner vi farà notare che siete distanti, il vostro atteggiamento fa scattare domande di tutti i tipi. Rassicuratelo/a!

Soli: se una persona vi attrae, volete approfondire la conoscenza, non indugiate oltre e fate la prima mossa!

Oroscopo domani 24 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): accettare gli inviti

Oroscopo 24 ottobre Sagittario: umore

La Luna in buon aspetto con Mercurio indica che è la domenica ideale per comunicare con gli amici. Accettate, più in generale, qualsiasi invito: avete bisogno di socializzare (e siete già socievoli di natura) ed è possibile che con questo transito stringerete nuove e simpatiche relazioni. Al contempo, la Luna in dissonanza con Venere potrebbe far riemerge problemi irrisolti nell’ambito familiare.

Oroscopo domani Sagittario 24 ottobre: amore

In coppia: il partner sa consigliarvi al meglio e lo sapete. Se dovete prendere una decisione insieme ancora una volta sarà un prezioso alleato/a! Soli: per oggi, concedetevi una pausa dal ritmo frenetico e uscite in compagnia di un amico/a che vi mette in grado di rilassarvi e divertirvi!

