Oroscopo domani 24 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): problemi in una relazione

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Venere-Urano, la relazione con una persona potrebbe non essere perfetta. Anzi… Forse avrete a che fare con qualcuno – un amico? – che non rispetta voi e le vostre esigenze e non sarebbe la prima volta. Potreste non sapere cosa pensare della situazione tra di voi, ma nei prossimi giorni capirete che c’è una strada da seguire: non dovete cercare di cambiare l’altro/a ma cambiare il vostro atteggiamento nei suoi confronti.

Oroscopo domani Ariete 24 settembre amore

In coppia: proporrete al partner di spezzare la routine, sia nel quotidiano che nell’intimità. Volete modificare alcune abitudini… Soli: ad affascinarvi oggi saranno persone che vivono un’esistenza molto, molto diversa dalla vostra.

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): circolano tensioni

Oroscopo domani venerdì 24 settembre Leone umore

I passaggi odierni scatenano forti emozioni. Lavoro o vita personale potrebbero esserci delle tensioni. Potrebbero esserci, ad esempio, delle diversità di vedute oppure qualcuno potrebbe voler imporvi qualcosa che non accettate e non sarete disposti a cedere nemmeno di un millimetro. Anziché pensarci ossessivamente, canalizzate questa energia in qualcosa di costruttivo. Sarete in grado di concentrarvi più del solito.

Oroscopo domani venerdì 24 settembre Leone amore

In coppia: un po’ di malumore, il dialogo è assente: nascondere le vostre emozioni al partner non sarà facile… Soli: demotivati, indecisi, oggi sarà difficile incontrare la persona con cui vivere una storia importante.

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): voltare pagina

Oroscopo 24 settembre Sagittario: umore

E’ un venerdì in cui l’intuito potrebbe suggerirvi di voltare pagina, avete sufficiente chiarezza per sapere cos’è che dovete cambiare. E dare il via in questo momento vi farà ottenere risultati immediati. E’ una giornata eccellente in cui siete molto convincenti e, volendo potete ottenere supporto per con concretizzare un progetto o un’idea che ha acceso il vostro entusiasmo.

Oroscopo domani Sagittario 24 settembre: amore

In coppia: esprimerete le emozioni che provate ma non saranno sempre positive. Cercate di scegliere con cura le parole. Soli: giornata di alti e bassi. Dovete smettere di pensare alle recenti delusioni e ritrovare l’ottimismo!

