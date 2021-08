Oroscopo domani 25 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il sostegno delle persone care



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 25 agosto 2021

Con la Luna in Ariete è la giornata ideale per incontrare gli amici di persona oppure entrare in contatto sui social media. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Nettuno, vi spinge a concentrare l’attenzione sul vostro percorso lavorativo. Tenete presente che mentre puntate a migliorare, a fare passi avanti nella carriera, dietro di voi ci sono gli amici, i familiari, che vi seguono e vi supportano in ogni fase. Quando il gioco si fa duro o volete condividere un bel risultato, loro saranno presenti pronti a sostenervi o a felicitarsi! Nessuno vi protegge come queste persone che vi vogliono sinceramente bene.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 25 agosto: amore

In coppia: i pianeti amplificano le emozioni, per cui cercate di mantenere la calma. Nel giro di qualche giorno ritroverete l’equilibrio. Soli: in questo momento potreste innamorarvi del primo/a che vi lancia uno sguardo languido. Va bene ma dovete essere consapevoli che sarà una storia passeggera.

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): circola un po’ di stress

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 25 agosto: umore

Per oggi, prima di dire la cosa sbagliata fate un passo indietro. Con l’opposizione Mercurio-Nettuno e la Luna in Ariete riguardo alle relazioni e agli impegni di lavoro, potreste essere parecchio agitati. Potreste essere stressati per il carico di lavoro o perché vorreste dire delle cose ma non potete. Prima di andare avanti in qualsiasi conversazione con il boss, un collega o un cliente, fate un respiro profondo. Evitate inoltre, per quanto vi è possibile, di dire “sì” impulsivamente nel caso vi chiedano di assumere altri obblighi.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 25 agosto: amore

In coppia: con la Luna in Ariete vi siete svegliati di malumore ma non è un buon motivo per farla pagare al partner. Come? Dicendo no a qualsiasi cosa proponga! Soli: di una persona oggi vedrete un po’ troppo presto i difetti e non vorrete approfondire la conoscenza. E’ un errore: siate più pazienti e tolleranti, potreste avere belle sorprese.

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): doveri familiari e finanziari

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 25 agosto: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno rischiate di concentrare l’attenzione solo e unicamente su situazione che sembra sfuggirvi di mano. Risultato? Potreste perdere qualche altra buona occasione… Non trascurate inoltre, doveri di tipo familiare, doveri finanziari di tipo amministrativo: è seccante, frustrante quanto volete essere costantemente costretti a rendere conto agli altri ma ciò vi permetterà comunque di essere tranquilli. Con la Luna in Ariete, prima di parlare pensateci due volte. Dite la vostra quando sarete meno aggressivi o meno arrabbiati.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 25 agosto: amore

In coppia: ragione e sentimento oggi vanno a braccetto, il che vi permetterà di pensare a qualche progetto concreto che rafforzerà la vostra complicità.

Soli: gli incontri in generale sono molto interessanti. Una persona che vi attrae da un po’ di tempo oggi potrebbe finalmente fare il primo passo.

