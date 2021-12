Oroscopo domani 25 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 25 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rispettare i vostri limiti

Oroscopo domani Ariete umore

Giornata all’insegna del divertimento, del piacere, potreste ricevere qualche piacevole sorpresa, con ospiti e chiamate inaspettate. Tuttavia un consiglio astrale: rispettate i vostri limiti fisici e finanziari. Oggi rischiate di essere parecchio autoindulgenti – bere, mangiare troppo – e in seguito avere problemi. Stessa musica per quanto riguarda il conto in banca: non buttate i soldi dalla finestra.

Oroscopo domani Ariete 25 dicembre amore

In coppia: serata speciale, giocherellona e fantasiosa, con la Luna pronta a regalare piaceri a tutto campo. Soli: uscite e festeggiate, avrete persone che vi seguiranno e una in particolare finirà la notte tra le vostre braccia! Oroscopo domani 25 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ossessionati della perfezione Oroscopo domani sabato 25 dicembre Leone umore

Siete intenzionati a rovinarvi il Natale? La congiunzione Venere-Plutone in Capricorno potrebbe scatenare dei problemi nelle relazioni. Sarete ossessionati dalla perfezione, puntigliosi su qualsiasi dettaglio soprattutto se ospiterete le persone in casa vostra. Fate attenzione a non ferire le persone a cui volete bene. Cercate di rilassarvi e godere di tutto ciò che di bello e buono vi regala la vita!

Oroscopo domani sabato 25 dicembre Leone amore

In coppia: cercate di essere il più possibile affettuosi con il partner! Avete capito o no che siete fortunati ad averlo/a accanto? Soli: forse vi trovate di fronte a una scelta, il vostro cuore è diviso tra due persone. Un amico affettuoso vi aiuterà a vedere più chiaramente la situazione.

Oroscopo domani 25 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mantenere un atteggiamento positivo

Oroscopo 25 dicembre Sagittario: umore

La Luna in Vergine è in dissonanza con Marte nel vostro segno e potreste essere parecchio nervosi o ansiosi. Il che potrebbe farvi esagerare con il cibo o le bevande… E’ tempo di rilassarvi in compagnia dei familiari o degli amici. Mantenete un atteggiamento positivo e non lasciate che anche oggi – è Natale! – le piccole seccature del quotidiano prendano il sopravvento.

Oroscopo domani Sagittario 25 dicembre: amore

In coppia: al mattino potreste essere un po’ tesi ma in seguito andrà tutto a posto. In ogni caso, aprite il dialogo e cercate di non essere troppo esigenti. Soli: la giornata con amici o familiari sarà allegra e piena d’affetto: sarà utile a dimenticare la mancanza di un partner.

