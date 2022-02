Oroscopo domani 25 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Blitz dice

Buongiorno Italia, c’è la guerra. Buongiorno signora, buongiorno signore, buongiorno ragazzi, c’è la guerra stamani. La prima e la più diffusa reazione al sai che c’è stamattina è una specie di cruccio d’ordinanza, una preoccupazione per così dire d’ufficio. Non falsa o simulata ma tenue e tenuamente predisposta ad essere spazzata via dalla ben più […]