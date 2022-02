Oroscopo domani 25 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: non ve l’aspettate ma un incontro esplosivo segnerà un prima e un dopo. Potrebbe trasformare radicalmente la vostra vita amorosa. Anche se all’inizio sarete cauti, non resisterete a lungo al richiamo dell’amore.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 25 febbraio: umore

È probabile che nel corso della giornata, gli amici e i familiari vi parlino dei loro problemi. E non avrete tanta pazienza con chi ha preso delle decisioni sbagliate o ripetuto i soliti errori. Sarete spinti a parlare seriamente – e non dovete sentirvi in colpa – ma fate del vostro meglio per mantenere un atteggiamento affettuoso e diplomatico. Non dovete dare la sensazione di essere freddi e distaccati. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 25 febbraio: amore In coppia: anche se vi sentite sicuri di voi stessi, prima di agire e parlare pensateci due volte. Non chiedete troppo al partner. Soli: potreste essere in attesa di un segnale da una persona che forse non vi merita. Oroscopo domani 25 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un colpo di fortuna nelle finanze

Oroscopo domani Acquario di venerdì 25 febbraio: umore

La congiunzione Sole-Giove e la Luna Nuova in Pesci del 2 marzo, prossimamente sosteranno nel vostro settore del denaro: il che indica che accadrà qualcosa di cui essere più che soddisfatti! Con questi aspetti astrali, potreste avere un colpo di fortuna nel campo finanziario. Già oggi è probabile che riceviate alcune informazioni interessanti riguardanti il lavoro o gli affari. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un accordo che è stato finalmente firmato. Qualunque cosa arriverà nella giornata, sarà positiva.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 25 febbraio: amore

In coppia: prenderete insieme le decisioni, la complicità che vi lega al partner vi appaga pienamente.

Soli: la Luna in Sagittario vi aiuta a fare non una ma tante conquiste. E vi lancerete volentieri… In ogni caso potrebbero durare poco.