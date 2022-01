Oroscopo domani 25 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una persona è ambigua

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Scorpione è possibile che vi troverete di fronte a una rivalità, potrebbe trattarsi di una persona gelosa o invidiosa di voi che vi controlla. Il suo atteggiamento sarà ambiguo e non saprete cosa pensare. L’atteggiamento migliore da mantenere è rimanere zen e inoltre mostrare totale indifferenza per le provocazioni che potrebbe fare. Avete ben altro a cui pensare che preoccuparvi dello stato d’animo di un/a collega.

Oroscopo domani Ariete 25 gennaio amore

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e parlerete a lungo di un progetto decisivo per il futuro. Soli: in programma c’è un importante cambiamento. E’ una giornata in cui una conversazione romantica potrebbe ribaltare la vostra vita! Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): qualcosa potrebbe infastidirvi Oroscopo domani martedì 25 gennaio Leone umore

La Luna in Scorpione non vi mette di buonumore, qualcosa oggi potrebbe infastidirvi. In ogni caso, cercate di mantenere le emozioni sotto controllo e soprattutto non scaricare il vostro stato d’animo su chi vi circonda. Accusare le persone di colpe che non hanno, ritenere loro e non voi responsabili di qualcosa sarebbe un errore. Con il Sole in Acquario dovete cogliere ogni opportunità per progredire e andare d’accordo con gli altri.

Oroscopo domani martedì 25 gennaio Leone amore

In coppia: un nulla potrebbe scatenare una lite: ciascuno rimane fermo sulle sue idee e ciò comporterà una valanga di rimproveri e chiarimenti. Soli: cercate di essere meno impositivi e più flessibili. nei tuoi scambi. C’è qualcosa da cambiare nel vostro atteggiamento, poiché una persona vi vedrà dominanti. Il che non è favorevole al romanticismo.

Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vietato agire impulsivamente

Oroscopo 25 gennaio Sagittario: umore

Le finanze sono al centro della scena e soprattutto oggi cercate di non agire impulsivamente, al contrario prima di procedere, riflettere attentamente. Che dobbiate riscuotere una somma di denaro o pagare una bolletta, probabilmente al riguardo c’è un problema e sarete tentati di agire d’impulso. Ma, attenzione non avrebbe l’effetto desiderato. Prendete le cose con calma così da avere il tempo di pensare.

Oroscopo domani Sagittario 25 gennaio: amore

In coppia: potreste ricevere ottime notizie, qualcosa che farà evolvere positivamente la relazione. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano in programma ci sono belle sorprese: colpo di fulmine in vista. E’ una giornata in cui dovete uscire, muovervi, conoscere…

