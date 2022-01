Oroscopo domani 25 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se oggi non avete voglia di fare qualcosa, non fatelo, a meno che non sia necessario! Con la Luna in Scorpione, non siete dell’umore giusto per far fronte a compiti, situazioni o persone che non vi interessano. Ovviamente non stiamo consigliando di sottrarvi a quelle responsabilità che potrebbero creare grossi problemi. Cercate solo di tenere a mente che tutto ciò che avete rimandato oggi dovrà essere affrontato domani.

Oroscopo domani Gemelli di martedì 25 gennaio: amore