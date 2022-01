Oroscopo domani 25 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Con Mercurio e Venere in Capricorno in moto retrogrado, potreste pensare che il progresso professionale sia ostacolato. Non è così: considerate questa pausa utile a migliorare, a capire ciò che vale la pena imparare o affinare nel vostro lavoro. Con la Luna in Scorpione, oggi dovreste rifletterci e anche darvi una mossa: è il momento giusto per fare una ricerca e individuare dove puntare!