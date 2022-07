Oroscopo domani 25 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): una svolta

Oroscopo domani Cancro: umore

Con la dissonanza Venere-Giove ad accompagnarvi c’è un pizzico di fortuna in più che vi consentirà di fare vostra un’opportunità professionale e trarne vantaggio. Sia chiaro, anche se penserete che sarà un cosa semplice non sarà così. Non dovete sottovalutare l’impegno necessario per dare il via a questa svolta. Ma grazie alla determinazione, ce la farete.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: sarete delusi da un atteggiamento del partner, vi sembrerà che non faccia abbastanza. Mostrate l’amore con parole dolci e gesti teneri, vedrete che migliorerà. Soli: determinati a trovare l’anima gemella ma non sarà questo lunedì che la incontrerete…

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate commenti impulsivi

Oroscopo domani Scorpione: umore

La dissonanza Venere-Giove al vostro segno annuncia che se volete chiedere qualcosa, la giornata giusta è questo lunedì: domani la persona in questione potrebbe cambiare idea e voi rimanere a bocca asciutta. Chiedete comunque con garbo: oggi dovreste cercare, in generale, di essere consapevoli del modo in cui vi esprimete: evitate commenti impulsivi o passivo-aggressivi.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: rischiate di dire cose poco piacevoli da ascoltare. Andate a prendere una boccata d’aria, è meglio! Soli: siete da prendere con le pinze, poco flessibili e posto per l’amore non ce n’è…

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere un consiglio

Oroscopo domani Pesci: umore

La dissonanza Venere-Giove indica che sarete spinti a fare ciò che vi entusiasma, vi regala piacere e soddisfazione. Se volete vivere una nuova esperienza fatelo oggi poiché il resto della settimana potrebbe essere impegnativo. Al contempo, è una buona giornata per chiedere una mano o un consiglio, soprattutto se dovete intraprendere una nuova attività o sviluppare nuove strategie.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: se vi sentite un po’ bloccati nella routine farete in modo di cambiare la situazione.

Soli: deciderete di rendere speciale questo lunedì: sarete più intraprendenti, pronti a stringere nuove conoscenze.

