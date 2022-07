Oroscopo domani 25 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): concedervi una pausa

Oroscopo domani Toro: umore

Con la dissonanza Venere-Giove, dovete seguire l’istinto e se oggi vi dice che avete bisogno di una pausa, concedetevela! Rimandate, per quanto è possibile, compiti e impegni a un altro giorno. Ricaricare le batterie farà tornare velocemente la vitalità e sarete pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Per oggi, coccolatevi quanto più potete anzi, fatelo più spesso: deve essere una delle priorità!

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, le abitudini vi rassicurano.

Soli: non c’è bisogno di andare lontano per trovare l’amore e ancor meno di temerlo o resistergli. Un incontro sarà l’appuntamento con la felicità!

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): positivi e determinati

Oroscopo domani Vergine: umore

Marte in Toro accentua un atteggiamento positivo, il coraggio, la sicurezza in voi stessi nonché la determinazione per raggiungere un obbiettivo. Al contempo il buon aspetto Sole-Giove, che avviene solo quattro volte l’anno, e il prossimo sarà a dicembre, indica una bella sensazione di benessere, uno sviluppo personale, sarete più aperti e più socievoli del solito.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: il partner potrebbe fare alcune critiche che vi sembreranno ingiustificate. Non prendete alla lettera tutto ciò che dirà e trascorrerete una splendida serata. Soli: grazie a Marte, avete la chiarezza necessaria per non farvi coinvolgere in una storia complicata.

Oroscopo domani 25 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sbrigare solo le urgenze

Oroscopo domani Capricorno: umore

E’ un lunedì in cui dovrete capire chi e cosa rappresenta un obbligo da non eludere. Attualmente, Giove in Ariete punta i riflettori sulla casa, sulla famiglia mentre Venere indica che contano anche i rapporti di lavoro e gli impegni. Sfruttate la dissonanza tra i due pianeti per svolgere ciò che è più urgente e rimandate a un altro giorno le cose meno importanti.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: nella relazione c’è armonia, tenerezza. Questo equilibrio emotivo sarà importante se dovrete battagliare altrove.

Soli: con una persona, la conversazione si rivelerà ricca di punti in comune, avrete entrambi voglia di conoscervi meglio.

