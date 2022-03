Oroscopo domani 25 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Capricorno è il momento delle decisioni. Se state lavorando a un progetto con altre persone, i prossimi giorni sono ottimi per completare una fase, così da poter lavorare su quella successiva. Potrebbe essere necessario parlare di tutti gli aspetti ed è particolarmente importante che tutti siano d’accordo sul percorso da seguire. Usate questa opportunità per sgombrare il campo da eventuale confusione.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 25 marzo: amore

In coppia: in mente avete mille idee per dare nuovo slancio alla relazione e le direte al partner con grande dolcezza.

Soli: molti incontri inaspettati e insoliti ma non lanciatevi sulla prima persona che vi corteggia. Cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo domani 25 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pensare positivo