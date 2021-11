Oroscopo domani 25 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 25 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un passo alla volta

Oroscopo domani Ariete umore

Con i passaggi odierni potreste essere scontenti di come è attualmente organizzata la vostra vita, provare frustrazione ma al contempo essere difficile capire da dove iniziare per risolvere. Provate a semplificare o ad affrontare i problemi un passo alla volta. In caso contrario avrete la sensazione di non andare da nessuna parte. L’importante è non siate troppo duri con voi stessi. E’ solo una giornata “no”.

Oroscopo domani Ariete 25 novembre amore

In coppia: oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per l’amore… Oroscopo domani 25 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitare commenti impulsivi Oroscopo domani giovedì 25 novembre Leone umore

La Luna nel vostro segno forma delle dissonanze che scatenano delle tensioni. Evitate commenti impulsivi ma soprattutto, per quanto è possibile, un programma di lavoro impegnativo. Fortunatamente sono transiti veloci, per cui cercate di mantenere intatti l’ottimismo e la speranza di cui vi dotano il Sole e Mercurio in Sagittario e fate qualcosa di carino per voi stessi, divertitevi! Lo meritate ampiamente.

Oroscopo domani giovedì 25 novembre Leone amore

In coppia: nervosi, insoddisfatti: per oggi con il partner evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: di malumore, l’amore non è nel programma della giornata. Andate di corsa in palestra o fate jogging: dovete canalizzare le energie!

Oroscopo domani 25 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bisogno di un riconoscimento

Oroscopo 25 novembre Sagittario: umore

Il vostro è un segno forte, indipendente ma con la Luna in Leone, per mantenere alta la motivazione nel lavoro ogni tanto anche voi avete bisogno di un riconoscimento, di qualche elogio o complimento. E oggi, grazie anche alla presenza del Sole e Mercurio in Sagittario, potrebbero arrivare: se il boss o un collega fa commenti positivi sulla vostra prestazione professionale, accoglieteli con piacere.

Oroscopo domani Sagittario 25 novembre: amore

In coppia: difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e a mantenere la calma. Anche se è dura, cercate di essere un po’ simpatici! Soli: circola un po’ di pessimismo, tensioni interiori e non avete intenzione di lanciarvi nella conquista.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: TENSIONI NELLE RELAZIONI

GEMELLI: COINVOLTI IN UN CONFLITTO

CANCRO: UN’ALTALENA DI EMOZIONI

VERGINE: NERVOSI E PREOCCUPATI

BILANCIA:PRIMA DI ACCUSARE, RIFLETTETE

SCORPIONE:MODIFICHE A UN PROGETTO

CAPRICORNO:MALINTESI IN AGGUATO

ACQUARIO:ESAMINARE UNA SITUAZIONE

PESCI:NO ALLE DECISIONI AFFRETTATE