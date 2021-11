Oroscopo domani 25 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con le dissonanze astrali odierne, potreste trovarvi coinvolti in un conflitto tra altre persone e avere intenzione di intervenire. Fate pure ma tenete presente che prendere una posizione o parlare impulsivamente non sarà d’aiuto.Se riuscirete a muovervi con attenzione e obbiettività, evitando di schierarvi a favore di qualcuno in particolare, ribalterete positivamente la situazione.

In coppia: l’umore e il morale non sono al top. Gli aspetti negativi della Luna vi impediscono rilassarvi e la relazione ne risente.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 25 novembre: umore

Potreste pensare che una persona si stia prendendo il merito per qualcosa che avete fatto voi e partire in quarta esprimendovi chiaramente. E forse in modo non proprio diplomatico. Prima di dire qualsiasi cosa, assicuratevi che l’accusa sia fondata. Spesso le persone pensano nello stesso modo e potrebbe trattarsi di una coincidenza. Se ci avete pensato entrambi nello stesso momento, l’idea è solo vostra? Oroscopo domani Bilancia di giovedì 25 novembre: amore

In coppia: è passione totale! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili! Soli: avete le carte in regola per conquistare. E’ una giornata in cui arriva l’amore. Oroscopo domani 25 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esaminare una situazione

Oroscopo domani Acquario di giovedì 25 novembre: umore

La Luna in Leone è in dissonanza con Marte e Urano. Per mettervi al riparo da emozioni negative e dallo stress, non avrete voglia di esaminare in modo approfondito una situazione. Potreste pensare che ignorandola svanirà ma affrontandola, anche in minima parte, inizierete ad avere un po’ di chiarezza. Ma non solo, al contempo scoprire che non c’è proprio nulla di cui preoccuparvi.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 25 novembre: amore