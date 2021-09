Oroscopo domani 25 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): produttivi e realistici

Oroscopo domani Ariete umore

Il buon aspetto Marte-Saturno vi spinge a essere molto produttivi, molto realistici. Anche se a voi piace lavorare in modo indipendente è un buon momento per collaborare insieme ad altre persone – o un’altra persona – per raggiungere un obbiettivo comune. In ogni caso, se deciderete di muovervi per conto vostro tenete presente che se volete ottenere il successo la cosa importante è evitare l’impazienza. Passo dopo passo.

Oroscopo domani Ariete 25 settembre amore

n coppia: il partner non saprà resistere né al vostro fascino né alla vostra sensibilità. L’atmosfera è molto romantica. Soli: in caso d’incontro, tenete presente che conquisterete a suon di dolcezza. Non dimenticatelo.

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): problemi nella comunicazione

Oroscopo domani sabato 25 settembre Leone umore

L’ottimismo è presente, eppure avete difficoltà a progredire, a prendere una decisione: siete esitanti. Un problema potrebbe essere la comunicazione, probabilmente avete impegnato parte del vostro tempo per spiegare ma gli altri sembrano non capire (o non vogliono?). Perché voler convincere a tutti i costi? Probabilmente avrete un’idea migliore su come procedere e a quel punto potrete riparlarne.

Oroscopo domani sabato 25 settembre Leone amore

In coppia: molto controllati. Se arriverà una notizia che non vi piace o una molto positiva non mostrete niente. Ma nel caso sia una buona perché contenere la gioia? Soli: potrebbe esserci un incontro ma l’altro/a non capirà bene cosa provate o cosa pensate. D’altra parte non lo saprete nemmeno voi…

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): passi avanti in un progetto

Oroscopo 25 settembre Sagittario: umore

Che si tratti di un progetto personale o di lavoro, con il buon aspetto Marte-Saturno è una buona giornata per fare passi avanti. Siete più determinati, anche se doveste trovarvi di fronte ad alcuni piccoli ostacoli, e non rischiate di commettere errori. Il vostro è un progetto che ha un grande potenziale. I risultati parleranno da soli e confermeranno che avete preso la decisione giusta.

Oroscopo domani Sagittario 25 settembre: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Giove vi rende un po’ rompiscatole. Qualsiasi cosa dirà il partner oggi ne farete un dramma! Cercate di essere positivi! Soli: molta voglia di divertirvi, l’amore non è una priorità. Fate pure, concedetevi delle avventure ma senza correre rischi…

