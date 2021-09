Oroscopo domani 25 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sabato all’insegna del relax



Oroscopo domani Gemelli sabato 25 settembre 2021

E’ il momento di concedervi una pausa e al contempo quello di chiedervi cos’è che apprezzate del vostro lavoro e cosa invece non vi entusiasma più. Questa settimana potrebbe aver scatenato un cambiamento interiore, potreste aver avvertito stanchezza, un po’ di disinteresse. Allora: sfruttate questo sabato per riorganizzarvi mentalmente ma soprattutto, data la presenza della Luna in Toro, per rilassarvi.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 25 settembre: amore

In coppia: è una giornata in cui vuotare il sacco e fare il punto della situazione con il partner. Non facendolo, le difficoltà puntualmente riemergeranno. Soli: avete la possibilità di conquistare ma cosa desiderate? Una storia impegnativa o solo avventure mordi e fuggi?

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il momento di divertirvi

Oroscopo domani Bilancia di sabato 25 settembre: umore

Dopo una settimana impegnativa nel lavoro è il momento di distrarvi, divertirvi. Ritagliate dunque del tempo per la vita privata! Anche se vi sentirete obbligati a portare a termine un lavoro (senso del dovere), il buon aspetto Marte-Saturno rappresenta un invito ad attenervi a un programma equilibrato, è un promemoria per ricordare di vivere momenti piacevoli con gli amici o i familiari.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 25 settembre: amore

In coppia: le questioni di denaro potrebbero essere un problema. Il partner potrebbe rimproverarvi di spendere troppo… Soli: l’atteggiamento sospettoso, e un po’ scontroso, potrebbe far scappare a gambe levate una persona che vi corteggia. E non tornerà indietro. Oroscopo domani 25 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in compagnia delle persone care

Oroscopo domani Acquario di sabato 25 settembre: umore

La Luna in Toro oggi sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Dopo una settimana di intenso lavoro è arrivato il momento di riposare, concentrarvi unicamente sul relax! Lasciare alle spalle gli impegni professionali e stare in casa in santa pace, in compagnia delle persone care vi regalerà un grande senso di benessere. Quando si ricaricano le batterie, nel lavoro si è più produttivi!

Oroscopo domani Acquario di sabato 25 settembre: amore

In coppia: tenere e dolci carezze, attenzioni, slanci di passione: oggi farete sciogliere il cuore del partner!

Soli: non è la giornata ideale per incontrare l’amore ma di sicuro non dovete chiudervi in casa: uscite con gli amici, distraetevi in buona compagnia.

