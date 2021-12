Oroscopo domani 26 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): vietato agire impulsivamente

Oroscopo domani Ariete umore

Potreste provare un senso di instabilità ma sapete che non è frutto delle vostre azioni bensì di alcune situazioni che creano confusione nel vostro quotidiano. Con la presenza dei pianeti in Capricorno la cosa migliore è aspettare così da evitare ulteriori difficoltà. Entrare in azione impulsivamente sarebbe un errore. Pazientate. Concentratevi sui vostri obiettivi e sulle aspirazioni da concretizzare nel 2022.

Oroscopo domani Ariete 26 dicembre amore

In coppia: se avete qualche lamentela da fare, esprimetevi in modo diplomatico. Evitate di tenere dentro rancore o frustrazione. Prendete l’iniziativa e parlatene con calma. Soli: se darete il via a una storia non trascurate quei dettagli che sembrano banali ma sono fondamentali per vivere una bella relazione. Ad esempio, ascoltare anziché parlare soltanto voi! Oroscopo domani 26 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una splendida energia Oroscopo domani domenica 26 dicembre Leone umore

Per disinnescare situazioni difficili, anziché aggiungere benzina sul fuoco sfruttate la vostra attitudine da leader. Gli scontri e le preoccupazioni del 2021 al momento rimbombano e in alcuni settori della vostra vita stanno arrivando al culmine ma ovunque andiate illuminate la stanza. Irradiate una splendida energia che ha un impatto sugli altri e li spinge a muoversi in modo positivo.

Oroscopo domani domenica 26 dicembre Leone amore

In coppia: passo dopo passo la relazione si rafforza e insieme ritrovate il consueto dinamismo.

Soli: un incontro è vicino ma evitate di prendere decisioni affrettate: tutto a tempo debito. Ciò che è certo è che non rimarrete delusi da ciò che ti accadrà.

Oroscopo domani 26 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): le distanze tra voi e i problemi

Oroscopo 26 dicembre Sagittario: umore

Concentrarvi sugli aspetti positivi delle situazioni per il vostro segno è facile e infatti non sopportate chi sofferma solo ed esclusivamente su quelli negativi. Se l’atmosfera generale odierna vi sembra carica di tensione, potete tranquillamente sottolineare che c’è un altro modo di vedere le cose. Con i passaggi odierni dove mettere distanze chilometriche tra voi e i problemi.

Oroscopo domani Sagittario 26 dicembre: amore

In coppia: la passione è latitante ma solo perché volete trascorrere una giornata tranquilla e all’insegna della pace.

Soli: corteggiatissimi ma poco intenzionati a impegnarvi. Sfrutterete pienamente la vostra libertà e non saprete a chi dare i resti!

