Oroscopo domani 26 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Chi vi circonda a volte vi rimprovera di essere attori, ovvero nascondere le preoccupazioni dietro un’apparente leggerezza. I passaggi odierni, compresa la dissonanza Luna in Vergine con Marte in Sagittario tuttavia vi danno ragione: per affrontare gli imprevisti dovete puntare proprio sull’elasticità e la leggerezza. Meglio ridere che piangere è il proverbio da tenere a mente per superare le prove.

Soli: avete cambiato alcune cose e siete evoluti. E’ una giornata in cui organizzare la vostra vita in base a ciò che avete deciso. Ed è un passo avanti.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 26 dicembre: umore

Al vostro segno non piacciono i drammi e i conflitti e siete infatti maestri nel mantenere la pace. E oggi è una qualità che dovrete sfoderare: alcune persone intorno a voi sono tutt’altro che tranquille, potrebbero creare confusione nonché agitazione e rischiano di rovinarvi la giornata. Non sarete, è sicuro, in grado di risolvere tutti i problemi ma potete calmarle con la dolcezza e l’esempio. Oroscopo domani Bilancia di domenica 26 dicembre: amore

In coppia: il partner potrebbe essere poco comunicativo ma voi capirete al volo cosa desidera e sarete attenti alle sue esigenze. Soli: ottimisti e pronti a lanciarvi nella conquista. E’ una giornata di grandi incontri. Oroscopo domani 26 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avete bisogno di spazio

Oroscopo domani Acquario di domenica 26 dicembre: umore

Anziché mettervi al posto di guida, sarebbe consigliabile sedervi comodamente sul sedile posteriore così da prendere le distanze da una situazione potenzialmente burrascosa con una persona. E’ una giornata in cui non desiderate trovarvi alle prese con una tempesta emotiva. Avete bisogno di spazio per respirare, per riflettere con calma e pensare ai vostri sogni. Domani e nei prossimi giorni assicuratevi di averne abbastanza.

Oroscopo domani Acquario di domenica 26 dicembre: amore

In coppia: in amore è necessario trovare qualche compromesso. Voi l’avete compreso ma è così anche per il partner?

Soli: capirete che è tempo di smettere di vivere flirt e avventure senza futuro. Ora vorrete impegnarvi seriamente.