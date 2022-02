Oroscopo domani 26 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ un sabato in cui potrebbe essere utile fare un passo indietro e assicurarvi di fare la mossa giusta. È possibile, infatti, che siate così profondamente coinvolti in un progetto da aver dimenticato il risultato che inizialmente desideravate. Se sei pronto per apportare alcune modifiche, ora, eviterete più avanti di dover dedicare tempo a cambiamenti più grandi e più destabilizzanti. Sarà meno stressante.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 febbraio: umore

La vostra attenzione sarà concentrata sulla casa. Con il buon aspetto Luna-Giove, potete dare il via a una riorganizzazione o a un cambiamento che avete sempre desiderato. E’ un ottimo momento per farlo poiché otterrete risultati brillanti, sarete soddisfatti. In serata, quando la Luna sarà in armonia con Nettuno, l’atmosfera sarà dolce, sognante e vi rilasserete. Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 febbraio: amore In coppia: la comunicazione migliora e avete la possibilità di organizzare con calma bei momenti intimi. Soli: è il momento di rischiare o comunque di esprimere un po’ più chiaramente ciò che provate per una persona. Oroscopo domani 26 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rigenerare le energie

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 febbraio: umore

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per rilassarvi, rigenerare le energie e le emozioni. Evitate dunque di mettervi mentalmente sotto pressione, privilegiate un ritmo lento. Meglio ancora se accantonerete inutili preoccupazioni ed eventuali sensi di colpa. Concedervi del tempo tranquillo per ricaricare le batterie vi farà sentire più forti e più sicuri di voi stessi.

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 febbraio: amore

In coppia: oggi il desiderio è quello di trascorrere del tempo con il partner. E non solo per parlare… Sfruttatelo al meglio!

Soli: pronti a tutto pur di non tornare a casa da soli… Avete un solo obbiettivo: distrarvi e godervi la vita!