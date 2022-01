Oroscopo domani 26 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare tesoro degli errori del passato

Oroscopo domani Ariete umore

Il ritorno di Mercurio in Capricorno, congiunto a Plutone, potrebbe non essere di vostro gradimento. Come è stato alla fine di dicembre 2021, è probabile che sarete preoccupati per una situazione sulla quale non avete il controllo. E quando l’Ariete diventa ansioso, a volte si inabissa… Fortunatamente, dal 14 febbraio risalirete rapidamente la china. Il passaggio inoltre vi spingerà a fare tesoro degli errori del passato in modo da garantirvi un futuro più stabile.

Oroscopo domani Ariete 26 gennaio amore

In coppia: il buon aspetto Luna/Venere è rassicurante, proprio ciò di cui avete bisogno per rimanere teneramente tra le braccia del partner. Nessuna nuvola all’orizzonte, o comunque non le vedrete: sarete entrambi presi dal piacere di stare insieme. Soli: in cerca di una persona con cui stare bene, la differenza d’età non vi spaventa. Cupido farà arrivare una persona molto simile a voi. Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una maggiore lucidità Oroscopo domani mercoledì 26 gennaio Leone umore

Il ritorno di Mercurio in Capricorno, congiunto a Plutone, dovrebbe dotarvi di maggiore lucidità, il passaggio sarà utile a vedere più chiaramente una situazione complicata riguardante il vostro lavoro. Probabilmente c’è una persona che causa problemi, mina la fiducia che avete in voi stessi o nel vostro boss. Potreste inoltre venire a conoscenza di informazioni utili a imboccare una nuova direzione professionale.

Oroscopo domani mercoledì 26 gennaio Leone amore

In coppia: apprezzerete i bei momenti con il partner, ne capite il valore. Sarà molto importante per introdurre armonia nella relazione: la dolce metà non sarà sempre di buonumore. Soli: vi divertirete a testare il vostro potere di seduzione ma sarete esigenti e passerete da una persona all’altra con sconcertante facilità, ma è pur vero che navigare online favorisce questo tipo di contatti rapidi e molteplici. Niente che sia all’insegna della stabilità.

Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dare una mano senza esagerare

Oroscopo 26 gennaio Sagittario: umore

Un amico potrebbe avere dei problemi da risolvere e sarete dispiaciuti ma ciò non significa intervenire e farvi carico del suo fardello. Nei momenti di necessità, siete molto pratici, in modo quasi impressionante. Allora: fate quello che è nelle vostre possibilità ma senza esagerare: potreste infatti impedire all’altro/a l’opportunità di apprendere una lezione fondamentale.

Oroscopo domani Sagittario 26 gennaio: amore

In coppia: la relazione potrebbe evolvere in un impegno più ufficiale o verso progetti più grandi. Grande complicità che rafforza il reciproco amore. Soli: guardate al futuro con più calma e con più ottimismo. Le decisioni prese oggi potrebbero essere fonte di un grande cambiamento.

