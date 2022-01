Oroscopo domani 26 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Sebbene non abbiate alcuna intenzione di pensare a quanto accaduto alla fine di dicembre 2021, il ritorno di Mercurio in Capricorno non può che proporlo nuovamente. Ma il pianeta è retrogrado e rimarrà un fatto solo mentale, non accadrà nulla di tipo pratico, avrete solo pensieri negativi e una visione pessimistica della situazione. Ma non andrà avanti per molto: il 14 febbraio tornerà il consueto ottimismo.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 26 gennaio: amore

In coppia: siate più complici, soprattutto nelle questioni finanziarie. Avrà il potere di rafforzare la relazione.

Soli: evitate di ascoltare i pettegolezzi riguardo la differenza di età tra voi e la persona che vi attrae. Ascoltate esclusivamente la voce del cuore, le emozioni e i sentimenti.

Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): andare avanti con coraggio