Oroscopo domani 26 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): meno socievoli

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Cancro vi spinge a entrare in contatto con le vostre emozioni. Potreste essere un po’ meno socievole rispetto agli ultimi giorni, poiché l’assetto astrale accende il desiderio di trascorrere del tempo con i familiari, con persone legate al vostro passato. Sfruttate queste vibrazioni per trascorrere una serata tranquilla nel comfort della casa così da ricaricare le batterie emotive, mentali e fisiche.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: riuscirete a dedicare qualche ora alla persona amata. Questo momento intimo vi permette di sentirvi al sicuro e di affrontare tutto il resto. Single: avete rifiutato la conciliazione in un flirt o in un’amicizia e non sapete più il perché. Oggi ci penserete e avrete voglia di prendere in mano il telefono e fare il primo passo. Ma non è così semplice, il timore è quello di essere respinti.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): nuove amicizie

Oroscopo domani Leone: umore

I passaggi astrali attuali rappresentano un invito a frequentare persone stimolanti. Sapete intrattenere come pochi e spesso siete l’anima delle riunioni, delle feste. Nelle prossime settimane stringerete nuove amicizie ambiziose quanto voi! Infine, se dovete prendere una decisione in merito a un obiettivo o un lavoro, evitate di esitare troppo a lungo. Lanciatevi e andate a vedere cosa succede.

Oroscopo domani Leone: amore

Soli: avrete un approccio originale che potrebbe piacere o meno. Ma almeno saprete cosa aspettarvi. E se funziona… wow! In coppia: siete partner perfetti. Avrete un ottimo tempismo, capirete che il partner chiede tenerezza, affetto e tanta complicità.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): accettare un’opportunità

Oroscopo 26 luglio Sagittario: umore

Con Mercurio in Leone, se dovesse presentarsi un’opportunità, non rifiutate immediatamente. Il pianeta sosta nel vostro settore delle nuove esperienze e accettare potrebbe essere molto positivo. Anche se in merito non avete grande dimestichezza, vale la pena correre il rischio. Potreste dover imparare qualcosa ma ricordate che volere è potere!

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: invece di pronunciare “ti amo” mattina, mezzogiorno e sera, date al partner la certezza di essere fedeli e di sostenerlo/a in ogni circostanza. Soli: con una persona scatterà un’attrazione di Fuoco – come il vostro segno – sarà calda, passionale, unica…

