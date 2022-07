Oroscopo domani 26 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): staccare la spina

Oroscopo domani Gemelli: umore

Evita di farvi risucchiare dai post e dalle e-mail dei social media: i passaggi astrali vi chiedono di rallentare. Oltretutto con la dissonanza Mercurio-Marte, comunicare con gli altri sarà particolarmente frenetico e potrebbe manifestarsi l’impulso di controllare continuamente il telefono. Se vi rendete conto che i vostri dispositivi stanno introducendo eccessiva ansia, staccate la spina!

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: troppi pensieri negativi inquinano l’atmosfera. Evitate drammi, cercate di capire bene i fatti e poi andate avanti. Soli: denigrare l’ex partner non vi trasformerà in angeli. Uscite da questo schema dannoso e accettate la vostra parte di responsabilità.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): no a reazioni eccessiva

Oroscopo domani Bilancia: umore

Potreste avere dei dubbi, non capire il perché di ciò che fa o dice una persona e chiedervi quali siano le sue motivazioni. Con la dissonanza Mercurio-Marte, ci penserete molto, persino troppo e rischiate di reagire in modo eccessivo. Cercate invece di guardare la situazione con distacco. Facendolo la vedrete esattamente per ciò che è, ovvero in modo realistico.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: l’atmosfera del giorno vi spingerà a offrire al partner una pausa a due mirata alla sulla dolcezza della vita.

Soli: avrete voglia di scrivere o ri-scrivere una bellissima storia d’amore. Alcuni potrebbero contattare una vecchia conquista per ricordare i bei tempi. Altri preferiranno la novità…

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni nelle conversazioni

Oroscopo domani Acquario: umore

La congiunzione Luna-Venere in Cancro rappresenta un invito a iniziare la giornata seguendo abitudini salutari: una dieta sana e praticare esercizio fisico. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Marte vi rende più emotivi del solito, soprattutto se in questi ultimi tempi avete vissuto momenti difficili, e potreste scatenare tensione nelle conversazioni di lavoro o di affari. Anche se vi troverete di fronte a persone chiuse a ciò che direte, anziché ostinarvi cercate di proporre dei cambiamenti graduali.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: l’amore regna nella relazione ma oggi potreste sentirvi ignorati poiché i tanti impegni del partner lo tengono lontano. Parlate di ciò che provate.

Soli: se vi piacciono le avventure di una notte… probabilmente ne troverete una!

